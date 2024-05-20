Разница между ночными и дневными температурами на Южном Урале составит 22 градуса

В темное время суток в отдельных районах сохранятся заморозки

Во вторник, 21 мая, в Челябинской области будет по-летнему тепло: столбики термометров поднимутся выше +20 градусов. Осадков не будет. Погода сохранится ветреной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске предстоящей ночью составит около +5°С, днем показания термометров поднимутся до +21…+23 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

Жителям Магнитогорска прогнозируют прогрев воздуха до +22°С. Малооблачно, без осадков. Ветер западного направления до 5 метров в секунду.

В Миассе погода отличится от магнитогорской тем, что ближе к ночи пройдет небольшой дождь.

Отметка на градуснике в Озерске приблизится к +23°С. Малооблачно, осадков быть не должно. Ветер преимущественно западного направления до 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Южноуральске покажут от +21 до +23°С. Облачно с прояснениями, во второй половине дня облаков станет меньше. Ветер западный до 4 метров в секунду.

В целом ночная температура в регионе будет варьироваться от +2 до +7°С, местами возможны заморозки до −2°С. Днем потеплеет до +20…+25 градусов. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный до 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.