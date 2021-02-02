Размер пособия на погребение вырос в Челябинской области

Кому положены деньги

С 1 февраля в Челябинской области вырос размер социального пособия, которое выплачивают родственникам умерших пенсионеров.

«В феврале пособие увеличено на 4,9 процента. Теперь для жителей Челябинской области оно составляет 7 тысяч 388,73 рубля с учетом районного коэффициента. В Озерске и Снежинске его размер равен 8 тысячам 352,47 рубля, а в Трехгорном — 7 тысячам 709,98 рубля с учетом повышенного районного коэффициента», — сообщает пресс-служба ПФР Челябинской области.

Стоит отметить, что пособие на погребение выплачивают только за не работавших накануне смерти пенсионеров, а срок обращения за пособием не должен превышать шести месяцев со дня смерти.

Чтоб оформить пособие, человек, взявший расходы на погребение, должен обратиться в любое управление ПФР. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС.

Одновременно с пособием на погребение члены семьи могут оформить выплату (при наличии) оставшейся суммы пенсии, недополученной пенсионером в связи со смертью. Получить эти средства могут только те родственники, кто проживал с пенсионером на день его смерти.