Размер пособия детям погибших участников ВОВ увеличили в Челябинской области

Южноуральцы получают эту выплату ежемесячно

«Граждане этой льготной категории — люди пожилого возраста, пережившие все трудности военного и послевоенного времени. Социальная поддержка для них важна. Сейчас выплату получают 23 188 южноуральцев»,

— рассказала на заседании Заксобрания министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В четверг, 23 июня, Заксобрание области утвердило повышенный размер выплаты детям погибших участников Великой Отечественной войны. Ежемесячное пособие увеличено до 1000 рублей, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Размер выплаты будет увеличен с 1 июля 2022 года. Напомним, первым о необходимости повышения выплаты заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Инициативу главы региона оценили политики федерального уровня.

«Полностью поддерживаю Алексея Леонидовича. Самое малое, что мы можем сделать для людей, оставшихся в годы войны без родителей и выросших в детских домах и партизанских отрядах, — это увеличить компенсацию в денежном эквиваленте. Судьбы этих людей находятся в зоне пристального внимания главы региона, который продолжает демонстрировать человекоцентрированную политику», — заявила сенатор Совета Федерации Маргарита Павлова.

Добавим, в Челябинской области дети погибших защитников Отечества также могут один раз в три года за счет средств областного бюджета посещать места захоронения родителей, в том числе и за пределами России (но не более 25 000 рублей). С 2021 года транспортные расходы возмещаются и тем, кто сопровождает их в поездках к местам захоронения родителей.