«Граждане этой льготной категории — люди пожилого возраста, пережившие все трудности военного и послевоенного времени. Социальная поддержка для них важна. Сейчас выплату получают 23 188 южноуральцев», — рассказала на заседании Заксобрания министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Размер выплаты будет увеличен с 1 июля 2022 года. Напомним, первым о необходимости повышения выплаты заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Инициативу главы региона оценили политики федерального уровня.
«Полностью поддерживаю Алексея Леонидовича. Самое малое, что мы можем сделать для людей, оставшихся в годы войны без родителей и выросших в детских домах и партизанских отрядах, — это увеличить компенсацию в денежном эквиваленте. Судьбы этих людей находятся в зоне пристального внимания главы региона, который продолжает демонстрировать человекоцентрированную политику», — заявила сенатор Совета Федерации Маргарита Павлова.
Добавим, в Челябинской области дети погибших защитников Отечества также могут один раз в три года за счет средств областного бюджета посещать места захоронения родителей, в том числе и за пределами России (но не более 25 000 рублей). С 2021 года транспортные расходы возмещаются и тем, кто сопровождает их в поездках к местам захоронения родителей.