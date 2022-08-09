Размер маткапитала в Челябинской области с 1 января увеличат до 123 300 рублей

Деньги разрешат направлять на отдых и оздоровление детей

С 1 января 2023 года региональный материнский капитал в Челябинской области увеличат на 14% — до 123 302 рублей — и разрешат направлять его на отдых и оздоровление детей. Соответствующий законопроект, разработанный по поручению губернатора Алексея Текслера, направлен в Законодательное собрание, сообщили в региональном министерстве социальных отношений.



«Мы постоянно совершенствуем законодательство о предоставлении областного материнского капитала, благодаря чему видим значительный социальный эффект. Многодетные семьи в 1,5 раза чаще стали пользоваться этой мерой социальной поддержки. В 2022 году планируется внести уже второе изменение. Напомню, в апреле была добавлена норма, согласно которой маткапитал можно направлять на ремонт системы электроснабжения и печного отопления частных жилых домов», — рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

В ведомстве уточняют, что при использовании регионального материнского капитала на отдых и оздоровление детей в санаториях и лагерях вернуть можно будет не более 10% от стоимости приобретенной путевки.

Оформить заявление на областной маткапитал можно в управлении социальной защиты, на «Госуслугах», в том числе на региональном портале. Этим правом семья может воспользоваться однократно.

Эта мера поддержки предоставляется при рождении третьего и последующих детей, если доход в семье не превышает двух прожиточных минимумов на человека (c 1 июня 2022 года — 28 506 рублей). В настоящее время его размер составляет 108 160 рублей.

Добавим, областной материнский капитал — одна из мер социальной поддержки семей, предусмотренных нацпроектом «Демография». В 2021 году областной материнский капитал был направлен 4304 южноуральским семьям на общую сумму порядка 430 млн рублей. Планируется, что в 2022 году получателями этой меры соцподдержки станут не менее 4 тысяч семей. На эти цели в бюджете предусмотрено свыше 432 млн рублей.