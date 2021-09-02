Размер материнского капитала в России вырастет с 2022 года

Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков

В 2022 году размер материнского капитала в России составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Об этом в четверг, 2 сентября, со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова сообщает «РИА Новости».

В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. На первого ребенка он вырастет до 503 тысяч 237 рублей, а на второго — до 665 тысяч 9 рублей.

Если семья ранее уже получила материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 тысячу 772 рубля.