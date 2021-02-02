В Челябинской области вырос размер ЕДВ

В Челябинской области деньги получат более 276 тысяч жителей

В России увеличился размер ежемесячной денежной выплаты, положенной льготникам. К ним относятся ветераны, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиацию, Герои Советского Союза и другие. В Челябинской области ежемесячные выплаты получают более 276 тысяч жителей.

«В России с 1 февраля 2021 года на 4,9% увеличена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год», — сообщает Челябинское отделение Пенсионного фонда России.

Кроме того, на такой же процент будет увеличена стоимость набора соцуслуг, входящих в состав ежемесячной выплаты. Размер набора с февраля составляет 1211 рублей в месяц:

— лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент — 933,25 руб. в месяц);

— путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент — 144,37 руб. в месяц);

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент — 134,04 руб. в месяц).

