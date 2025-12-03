Разговор по душам о главном: в Публичке прошла встреча с героями СВО из цикла «Урок мужества»

По словам организаторов, открытый диалог — важнейший вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодежи

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке проходит цикл патриотических встреч «Урок мужества». В среду, 3 декабря, гостями стали участники специальной военной операции, члены кадровой программы «Герои Южного Урала» Павел Сагдиев и Алексей Гордеев, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Как рассказала директор библиотеки Наталья Диская, инициатива проведения таких встреч принадлежит Павлу Сагдиеву, который проходит здесь стажировку. Уроженец Коркино, Павел провел в зоне СВО девять месяцев. В своем выступлении он сделал акцент на памяти и преемственности.





«Герои живы, пока о них помнят. За этими словами — судьбы обычных людей, наших современников, которые встали на защиту Родины. Говорить об этом, знать и помнить — наш общий долг», — отметил Павел.





Ветеран СВО Алексей Гордеев, обладатель медали «За отвагу» за бои на территории Луганской и Донецкой областей и выполнение боевой задачи под Кременной, рассказал о жестких буднях войны:





«Для нас это был долг и приказ. Сдаваться было нельзя. Решения принимались за секунды, и мы бились до конца. Из 14 человек вернулись только трое», — поделился Алексей.

А еще добавил: сейчас важно не только помнить о павших, но и помогать выстоявшим найти себя в мирной жизни, реализовать тот потенциал, который проявился на фронте.

Именно эту задачу — помочь героям раскрыться в новых условиях — решает программа «Герои Южного Урала», которая реализуется в регионе по инициативе губернатора Алексея Текслера. Оба участника встречи — ее активные члены, и их истории — наглядный пример того, как боевые качества, лидерство и умение действовать в критической ситуации становятся основой для будущей карьеры, в том числе на государственной службе.

Цикл «Урок мужества» в Публичной библиотеке будет продолжен. Организаторы уверены, что прямой и открытый диалог — один из самых важных вкладов в гражданско-патриотическое воспитание молодежи:

«Для нас важно, чтобы разговор был честным и без купюр. Это не лекция, а ребята, которым в будущем предстоит делать выборы, должны видеть перед собой не абстрактных героев с плакатов, а современных молодых людей, которые прошли через серьезные испытания, умеют брать на себя ответственность и принимать решения. Такие примеры и такой разговор формируют истинные ценности».