Раздел для участников СВО из Челябинской области появился на «Госуслугах»

Здесь можно подробно изучить перечень льгот

На портале «Госуслуги» создан специальный раздел для участников СВО и членов их семей, сообщает фонд «Защитники Отечества».

«Новый раздел позволяет южноуральцам записаться онлайн в филиал фонда „Защитники Отечества“, а также изучить перечень мер поддержки участников СВО», — говорит руководитель челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

Над разделом Минцифры работало вместе с фондом «Защитники Отечества».

Кроме страницы на «Госуслугах», создан чат-бот. Новый виртуальный ассистент предоставит подробные сведения, как обратиться за помощью в фонд, а также ответит на все вопросы о поддержке демобилизованных бойцов, их близких и членов семей погибших в зоне СВО.