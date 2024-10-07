Разбиваем копилку: челябинцы смогут поменять монеты на купюры

Мелочь обменяют на крупные банкноты или зачислят на счет

На Южном Урале стартовала Всероссийская акция «Монетная неделя», она продлится с 7 по 20 октября. Челябинцы смогут обменять завалявшуюся мелочь на купюры, или же деньги зачислят на счет. Впервые за все время проведения этой акции деньги будут менять не только банки, но и крупная торговая сеть, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.



В рамках «Монетной недели» можно будет сдать любое количество монет. Комиссия кредитными организациями в этот период не взимается. В магазинах можно будет только обменять деньги, в то время как банки смогут зачислять их на счет.

В рамках акции примут и погнутые, и потемневшие и поцарапанные металлические деньги.

«Банк России выпускает большое количество монет. Однако часть из них, особенно мелкого номинала, не возвращается в денежный оборот: оседает в копилках или теряется. Всероссийская акция призвана помочь вернуть монеты в оборот, поскольку они необходимы при расчетах в общественном транспорте, торговых точках. Вместе с тем акция помогает сократить затраты на чеканку»,— комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Эта акция проводится два раза в год. Во время последней акции, которая состоялась в мае – июне, жители региона отнесли в банки более 1,2 млн монет на сумму 5,5 млн рублей.

Автор: Ксения Рындина