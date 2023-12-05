Районные центры свяжут прямым автобусным сообщением с Челябинском

К Алексею Текслеру обратились жители села Фершампенуаз

В ходе прямой линии губернатора Алексея Текслера с южноуральцами положительно решился вопрос с организацией автобусного сообщения между селом Фершампенуаз и Челябинском. Селяне рассказали, как приходится ждать междугородний автобус из Магнитогорска на уличной остановке несколько часов. Глава региона дал поручение министру дорожного хозяйства и транспорта обеспечить все районные центры автобусными маршрутами до Челябинска.

В сюжете прямой линии жители села Фершампенуаз Нагайбакского района рассказали, как шесть лет назад здесь убрали прямой автобусный маршрут с областным центром. Теперь, чтобы сесть на автобус из Магнитогорска в Челябинск, им приходится выезжать за 20 километров в поселок Нагайбакский и ждать автобус на уличной остановке.

«В прошлый раз я ехала с женщиной. Она приезжала из Челябинска сюда к больному отцу. И тоже мы с ней стояли на остановке, на Нагайбаке, 2,5 часа мерзли, потому что автобус отменили. Мы приехали на Нагайбак, нам сказали: автобус отменили», — рассказывает местная жительница Улболсын Калкаманова.

Поддержал необходимость своего автобуса из Фершампенуаза местный врач-эпидемиолог Игорь Абдрахманов. В ходе прямой линии он рассказал, что 8 лет назад по программе «Земский доктор» переехал в Фершампенуаз из Челябинска. Его родные и близкие остались в областном центре. Он сам купил автомобиль. А вот некоторых больных направляет в Челябинск, и они спрашивают, как туда доехать.





«При направлении часто задают вопросы „как мы доберемся до областного центра?“. На что мы вынуждены им говорить: ну, своим ходом. Экстренные-то — понятно, мы их, конечно, отвезем. Мы и каретами скорой помощи, и машинами, которые у нас существуют в автопарке. Алексей Леонидович, прошу вас обратить внимание на отсутствие прямого транспортного сообщения села Фершампенуаз с городом Челябинском. С этой проблемой сталкиваются все жители села Фершампенуаз и Нагайбакского района. Кто здесь работает, кто здесь живет, у кого учатся студенты в городе Челябинске, и в том числе наши пациенты», — обратился он к губернатору.

Ведущий Константин Гришенков перечислил несколько точек на карте, откуда пришли подобные обращения по транспорту.

«Жители поселка Октябрьский не могут добраться до центра Копейска, Сосновский район — поселок Западный, Парковый Премиум и другие пригороды — та же проблема, сложно добраться. Миньярцы не могут доехать до Трехгорного и обратно. Жители Озерска просят вернуть автобусы до соседних городов и садов, в челябинском поселке Федоровка просят о льготном автобусе для пенсионеров. В общем, немало маршрутов, которых людям, видимо, не хватает», — пояснил Константин Гришенков.

С ним согласился и губернатор. Он рассказал, что до 2021 года в области вообще не существовало субсидии на межмуниципальные перевозки. Перевозчик мог отменить маршрут, если он был невыгоден. За два года в области субсидируется 50 маршрутов, что гарантирует соблюдение графика.

«Мне кажется, мы как минимум должны обеспечить, чтобы каждый районный центр сообщался с Челябинском, а те населенные пункты, центры, которые расположены рядом с Магнитогорском, точно должны ездит в Магнитогорск», — пояснил он.

Он поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву взять в работу все озвученные маршруты.

«Решите эту проблему. Давайте свяжем все районные центры, а с Фершампенуазом давайте прямо сейчас эти решения примем», — обратился Алексей Текслер к министру.