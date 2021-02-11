Район в Челябинской области пообещал 200 тысяч «подъемных» всем медикам

Деньги выдадут тем, кто готов отработать здесь пятилетку

В Еманжелинском районе на 2021 год продлили выплаты для врачей, которые готовы приехать на работу в местные медицинские организации. При заключении контракта на пять лет врачам и среднему медицинскому персоналу обещают единовременно выплатить по 200 тысяч рублей. Решение об этом приняли депутаты районного собрания.

«Дефицит кадров в районе большой. Штаты медицинских организаций укомплектованы менее чем на 50%. Мы надеемся, что эта мера поддержки поможет нам найти кадры. В прошлом году к нам приехали пять человек: четыре фельдшера и один врач-стоматолог. Все они с хорошим опытом работы и уже получили выплаты от района», — рассказала ИА «Первое областное» заместитель главы Еманжелинского района по вопроса социального и культурного развития Валентина Бабенкова.

Помимо денег район обещает предоставить медикам служебное жилье, а если кто-то приедет с детьми — место в детском саду.

Валентина Бабенкова также напомнила, что переезжающие на село медработники могут рассчитывать на «подъемные» по программе «Земский доктор». Врачам выплачивают миллион рублей, а среднему медицинскому персоналу — 500 тысяч рублей.