Сегодня, 29 ноября, в Карталинском районе Челябинской области отменили занятия в школах для учеников с 1 по 11 классы из-за сильного гололеда. Об этом сообщили утром в отделе ГО и ЧС администрации района.
«Отмена занятий первой смены с 1 по 11 классы в связи с гололедом»,— сообщается на странице отдела в социальной сети «ВКонтакте».
Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют сегодня дождь, переходящий в снег, местами снегопады и преимущественно нулевую температуру. Местами ожидается небольшой минус. Также южноуральцев предупредили об усилении гололеда.