Район в Челябинской области отменил занятия в школах из-за гололеда

Заниматься дистанционно буду школьники, учащиеся в первую смену

Сегодня, 29 ноября, в Карталинском районе Челябинской области отменили занятия в школах для учеников с 1 по 11 классы из-за сильного гололеда. Об этом сообщили утром в отделе ГО и ЧС администрации района.

«Отмена занятий первой смены с 1 по 11 классы в связи с гололедом»,— сообщается на странице отдела в социальной сети «ВКонтакте».

Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют сегодня дождь, переходящий в снег, местами снегопады и преимущественно нулевую температуру. Местами ожидается небольшой минус. Также южноуральцев предупредили об усилении гололеда.