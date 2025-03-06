Расцветут ли садовые болезни после теплой зимы на Южном Урале?

Осенью растениеводы Челябинской области столкнулись с фитофторой



Впереди сезон садов и огородов. А позади — супердождливое лето и осень. В связи с этим — фитофтора на картофеле и размножение насекомых.

Что делать, чтобы избежать роста всякой садовой заразы? Повлияет ли теплая зима на ее распространение? Об этом мы спросили доцента кафедры агротехнологий и экологии ЮУГАУ Александра Ваулина.

«Это практически никак на уровень развития болезней не повлияет», — считает эксперт.

Но и о профилактической обработке участка биопрепаратами забывать нельзя, напоминает Александр Ваулин. Ее рекомендуют проводить и осенью, и весной, независимо от особенностей года. Так можно снизить вероятность развития болезней.

Напомним, какими препаратами можно провести профилактику.

Биопрепараты для защиты растений от болезней представляют собой экологически чистые средства, которые не вредят человеку и окружающей среде. Они широко используются в органическом земледелии и не вызывают привыкания у патогенов. Ниже приведены некоторые эффективные биопрепараты для борьбы с болезнями растений.

Биопрепараты для борьбы с болезнями растений

«Фитоспорин-М». Основан на бактерии Bacillus subtilis. Подавляет развитие фитопатогенов, создавая для них неблагоприятные условия и дефицит питания. Используется для профилактики и лечения различных грибковых и бактериальных заболеваний.

«Глиокладин». Производится на основе спор почвенного грибка Trichoderma harzianum. Эффективен против корневых гнилей, активно разрастается в клетках патогенных грибов, что приводит к их гибели.

«Алирин-Б». Также основан на Bacillus subtilis. Используется для борьбы с грибковыми поражениями, безопасен для человека и окружающей среды.

«Трихоцин». Аналогично «Глиокладину» используется для борьбы с корневыми гнилями и другими грибковыми заболеваниями.

«БиоСода». Фунгицид на основе карбоната натрия, эффективен против мучнистой росы и парши. Часто используется в органическом садоводстве.

Как применяют биопрепараты

Обработка почвы. Биопрепараты растворяют в воде и проливают грядки перед высадкой рассады или в теплице, опрыскивая стены и потолок.

Обработка семян. Замачивание семян в рабочем растворе биопрепарата на 30—60 минут для уничтожения патогенов и повышения иммунитета растений.