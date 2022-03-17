«Макдоналдс», Starbucks, KFC и Pizza Hut остановили работу в России. Что придет им на смену — увидим, ну а пока это хороший повод вспомнить о национальной кухне. Как хорошо вы разбираетесь в русской, бурятской, татарской и башкирской выпечке, давайте проверим!
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