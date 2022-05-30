Рассмотрение обращений по пособиям в Челябинской области сократят до трех дней

Ускорить процесс поможет соглашение детского омбудсмена с Пенсионным фондом

В Челябинской области нашли способ сократить время ответа на обращения семей к омбудсмену Евгении Майоровой из-за отказа в назначении детских пособий от ПФР. Теперь запрашивать нужную информацию в Пенсионном фонде сотрудники аппарата омбудсмена смогут по телефону. За счет этого время ответа может сократиться с 30 до 3 дней. Соответствующее соглашение о взаимодействии стороны подписали сегодня, 30 мая.



Пенсионный фонд занимается выплатой ряда пособий. Среди них — материнский семейный капитал, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также для беременных (за раннюю постановку на учет) и новая выплата для детей от 8 до 17 лет. Последняя вызывает у малообеспеченных семей массу вопросов — обращения поступают как в приемную детского омбудсмена, так и в клиентские службы отделения ПФР по Челябинской области.

«Суть соглашения — максимально оперативно решать спорные вопросы, чтобы не допустить нарушений прав детей по социальному обеспечению. Также оно направлено на организацию совместных мероприятий Пенсионного фонда и уполномоченного по правам детей (в том числе в виде прямых эфиров в социальных сетях) для разъяснения гражданам их прав на меры государственной поддержки», — рассказала заместитель управляющего отделением ПФР по Челябинской области Светлана Киселева.

Соглашение стороны символично подписали накануне Дня защиты детей. Такое сотрудничество, по словам Евгении Майоровой, поможет обеспечить семьи всеми пособиями, если они им полагаются, в максимально короткие сроки.

«В последние годы видим беспрецедентное количество новых мер поддержки для семей. Все они призваны помочь родителям в воспитании и содержании детей. Нагрузка на органы социальной защиты населения и Пенсионный фонд колоссальная. Положенные по закону 30 дней для ответа на обращение для многих — слишком долгий срок. Если в разъяснении им еще что-то непонятно, может возникнуть социальное напряжение. Наша задача — максимально оперативно его снимать, давать максимально человеческим языком разъяснения на волнующие людей вопросы», — говорит Евгения Майорова.

Так, в случае отказа в назначении пособия оперативное уточнение нюансов (в случае технической или другой ошибки) позволит семье получить выплату.

«Формальное рассмотрение обращения будет занимать один, а то и два месяца, так как мы также получаем ответы на свои запросы в течение 30 дней. Наше соглашение дополняет неформальное оперативное взаимодействие, когда мы в рамках телефонного разговора можем уточнить нюансы и в течение двух-трех дней эти вопросы закрывать. Два-три дня и 60 дней, согласитесь, существенная разница», — добавила Евгения Майорова.

В Челябинской области за пособием на детей от 8 до 17 лет обратились более 100 тысяч семей. Большая часть — более 59 тысяч — уже получили первые выплаты, которые в зависимости от доходов родителей составляют 12 444, 9 333 либо 6 222 рубля.

В регионе, как и по всей стране, решением президента РФ Владимира Путина с 1 июня на 10% будет проиндексирован прожиточный минимум, с 1 июля — минимальный размер оплаты труда (МРОТ). От их размера зависит ряд социальных выплат для семей с детьми. Какие пособия тоже вырастут, читайте в материале ИА «Первое областное».

А еще в Челябинской области появился удобный калькулятор льгот для семей с детьми. Уникальный семейный портал поможет южноуральцам получить материальную и психологическую поддержку.