Расширение улицы Худякова в Челябинске позволит улучшить работу общественного транспорта

Транспортники поддержали идею реконструкции улицы

Предложение расширения улицы Худякова в Челябинске поддержали транспортники. Это решение необходимо, считает начальник Автоматизированной системы управления дорожным движением Юрий Воителев. В разговоре с ИА «Первое областное» эксперт выразил мнение, что комплексная реконструкция улицы позволит развить и улучшить работу общественного транспорта для жителей Ньютона, Залесья, Вишневой Горки и других пригородных поселков.

«Трафик в настоящий момент превышает возможности дороги почти в несколько раз (в 3—4 раза), по подсчетам, которые проводили экологи. Затор возникает в основном из-за того, что дорога не может пропустить весь транспорт, который хочет проехать. Но расширение не значит только лишь расширение. Надо работать в комплексе: и въезд, и выезд с улицы Худякова, кольцо на плотине надо реконструировать, выезд Лесопарковой. Также необходимо изменение режима организации светофоров. Это комплексная задача. Что это даст? Во-первых, уменьшит нагрузку на дорогу. В последующем при развитии общественного транспорта даст возможность выделенной полосы для него, потому что все районы за плотиной расстраиваются. На сегодня там свыше 40 тысяч проживающих, которые едут в Челябинск на работу, в ТРК, школы, спортивные и учебные заведения. Не так, как сейчас, восемь маршрутных единиц проходит, которые не удовлетворяют частично вывоз людей и доставку», — прокомментировал начальник Автоматизированной системы управления дорожным движением, член ассоциации транспортных инженеров Юрий Воителев.

Эксперт добавил, что расширить улицу Худякова необходимо, чтобы не усугубить ту ситуацию, которая существует сегодня. Но подчеркнул, что делать это нужно с учетом интересов жителей региона.

«Цель — не просто увеличить ширину дороги, а чтобы она в будущем работала на благо людей, проживающих в том районе», — пояснил Юрий Воителев.

Напомним, ранее мониторинговая группа в течение двух дней фиксировала автомобили, проезжающие в часы пик по данному участку. Экологи и общественники установили: утром и вечером по Худякова проезжают в районе трех тысяч авто за час. А содержание угарного газа в воздухе в это время составляет от 72 до 78 ПДК (предельно допустимая концентрация).

Также расширение улицы Худякова позитивно оценили экологи и общественники. Предложение безоговорочно или при условии компенсационной высадки поддержали более 76% участников социологического опроса среди жителей.