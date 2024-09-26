Расширен перечень педагогов, имеющих право на досрочную пенсию

С начала 2024 года этим правом воспользовались 354 человека

В 2024 году был расширен перечень специальностей, работа по которым включается в педагогический спецстаж. Об этом в преддверии Дня учителя напоминает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«В список педагогических работников, имеющих право на досрочную пенсию, включены тьютор, инструктор по физической культуре и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На Южном Урале это коснется 1300 человек. Их деятельность будет включена в педагогический спецстаж независимо от времени, когда они выполняли эту работу», — рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Педагогические работники имеют право выйти на пенсию досрочно при наличии необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2024 году — 28,2; с 2025 года — 30) и 25 лет стажа в соответствующих должностях и учреждениях.

Узнать свой педагогический стаж можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг. Если сведения окажутся неполными, необходимо подать заявление о корректировке в клиентскую службу фонда.

При оформлении досрочной пенсии учитывается переходный период повышения пенсионного возраста. В 2024 году досрочная пенсия оформляется педагогам, которые выработали педагогический стаж в 2021 году. Если специальный стаж будет выработан в 2024 году, отсрочка уже будет составлять пять лет, и право на пенсию досрочно возникнет в 2029 году.