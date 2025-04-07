Расселенный дом в Челябинске перекроют забором и усилят охрану

Это место облюбовали подростки

У заброшенного дома на Свердловском проспекте забор поставили только со стороны улицы. Вчера наш корреспондент убедился, что дом притягивает подростков.

«Охранные организации не прекращали его патрулировать. Число выезда, присутствие частных охранных предприятий, которые мы привлекли к охране этого дома, увеличено по потребностям и, собственно говоря, по тем событиям, которые мы там фиксировали, в том числе по вашим сигналам. Часть территории огорожена со стороны уличной дорожной сети, часть оставшуюся мы планируем закрыть в ближайшее время. Соответствующее поручение я уже дал комитету по управлению имуществом, они занимаются этим вопросом», — прокомментировал ситуацию мэр Алексей Лошкин.

Напомним, постройка 30-х годов прошлого века еще несколько лет назад была признана аварийной. Жильцов расселили, а дом пока стоит. Его должны были снести в начале 2025-го. Процесс затянули несколько жильцов, которые не согласны с суммой компенсации за изъятое имущество. Двенадцать человек обратились в суд.

В будущем территорию на месте этого дома застроят по КРТ.