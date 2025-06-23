Рассекреченные документы и заметки Жукова: в Челябинск едет уникальная выставка

Она охватит все ключевые события Великой Отечественной войны

В Челябинске готовится к открытию выставка «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» (0+). Южноуральцы смогут увидеть уникальные архивные документы, письма, заметки и редкие артефакты тех лет, рассказали в пресс-службе парка «Россия — моя история».

Мультимедийная выставка охватит 23 региона. В Челябинске она пройдет в историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» в ТРК «Гагарин Парк». Открытие запланировано на 1 июля. Посетить выставку можно будет бесплатно.

Посетители увидят более 400 оцифрованных материалов военных лет, в том числе и 3D‑модели. Они покажут всю хронологию событий от 22 июня 1941 года до парада Победы 24 июня 1945 года. В их числе Акт о капитуляции Германии, рукописные заметки маршала Жукова и речь Вячеслава Молотова, которую он произнес в триумфальный день.

«В экспозиции будут представлены ранее не опубликованные рассекреченные документы — это очень ценно. Сейчас мы загружаем цифровые экспонаты, готовим залы, экскурсоводы изучают материалы. Интерактивный формат позволит детально рассмотреть фотографии и документы, погрузиться в историю», — рассказала директор мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Челябинске Дарья Потемкина.

Напомним, до 30 июня в мультимедийном парке для посетителей доступна выставка «Танкоград». Она рассказывает о жизни уральского города в годы Великой Отечественной войны.

Возрастное ограничение 0+.

Автор: Елизавета Михно