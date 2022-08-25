Рассчитываем, негодяй ответит за содеянное по всей строгости закона 一 «Единая Россия»

В челябинском региональном отделении прокомментировали сообщение о преступлении, в котором подозревают бывшего партийца

Сегодня, 25 августа, пресс-служба исполкома челябинского регионального отделения «Единой России» распространила сообщение, в котором прокомментировала информацию о преступлении, в котором подозревают жителя Саткинского района Сергея Трифанова.



«Региональное отделение „Единой России“ обескуражено информацией о гнусном, кощунственном преступлении, совершенном бывшим руководителем МО МГЕР в Саткинском районе Сергеем Трифановым, — говорится в сообщении пресс-службы. — Сообщаем, что он с позором исключен из Партии. Рассчитываем, что по итогам следствия и суда негодяй ответит за содеянное по всей строгости закона. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего».