Сегодня, 25 августа, пресс-служба исполкома челябинского регионального отделения «Единой России» распространила сообщение, в котором прокомментировала информацию о преступлении, в котором подозревают жителя Саткинского района Сергея Трифанова.
«Региональное отделение „Единой России“ обескуражено информацией о гнусном, кощунственном преступлении, совершенном бывшим руководителем МО МГЕР в Саткинском районе Сергеем Трифановым, — говорится в сообщении пресс-службы. — Сообщаем, что он с позором исключен из Партии. Рассчитываем, что по итогам следствия и суда негодяй ответит за содеянное по всей строгости закона. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего».
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