Расписание поездов изменится в Челябинской области в длинные июньские выходные

Запланированы ремонтные работы на путях

В Челябинской области на несколько дней, начиная с четверга, 12 июня, изменится расписание некоторых пригородных поездов из-за плановых работ, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

С 12 по 15 июня поезд № 7144 Карталы — Челябинск будет отправляться в 14:40 — на пять минут раньше и прибывать в 18:59 — на минуту позже.

12 июня поезд № 7901 Челябинск — Магнитогорск будет отправляться по графику в 17:45, а прибывать на 20 минут позже — в 22:19. 13, 14 и 15 июня поезд будет отправляться в 17:40 — на пять минут раньше, прибывать по графику в 22:14.

12, 13 и 15 июня поезд № 7904 Магнитогорск — Челябинск отправится в 17:43 — на 20 минут позже, а прибудет в 22:32 — на 40 минут позже. 14 июня время отправления сдвинули на 30 минут — поезд тронется в 17:53 и прибудет в 22:32 — на 40 минут позже.

12 июня поезд № 6521 Карталы — Магнитогорск отправится в 18:34 — на 21 минуту позже, прибудет в 21:46 — на 23 минуты позже. 13, 14 и 15 июня поезд будет отправляться в 17:35 — на 38 минут раньше и прибывать в 20:50 — на 33 минуты раньше.

Поезд № 7141 из Челябинска в Карталы 12 июня тронется на 12 минут позже обычного — в 18:47.

С 13 по 16 июня поезд № 7142 Карталы — Челябинск будет отправляться на 4 минуты раньше — в 05:11.

13, 14 и 15 июня поезд № 7905, соединяющий Челябинск и Магнитогорск, будет отправляться в 12:58 — на 23 минуты позже. В пункт назначения он прибудет на 30 минут позже — в 17:34.

Время отправления поезда № 7143 Челябинск — Карталы 13 и 14 июня сдвинут на 42 минуты — поезд тронется в 09:17. В Карталы он приедет в 13:39 — на 47 минут позже обычного.

Пассажиров просят быть внимательными.

Напомним, с 17 июня поезда между Ашой и Уфой будут курсировать чаще.