Расписание поездов Челябинск — Кропачево изменится на несколько дней в мае

На перегоне Тундуш — Бердяуш запланированы ремонтные работы

В мае-2026 изменится расписание ряда пригородных поездов в направлении Челябинск — Кропачево из-за ремонтных работ на перегоне в районе Бердяуша, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Поезд № 7135/7136 Челябинск — Бакал временно будет курсировать до/от станции Златоуст. Время прибытия и отправления изменится. Так, 6, 12, 13 и 14 мая поезд отправится из Челябинска в 17:25 и прибудет в Златоуст в 20:00, 7 мая состав приедет в Златоуст в 20:07 — на 7 минут позже. Из Златоуста в Челябинск поезд отправится 6, 7, 8, 13, 14 и 15 мая в 06:18 и прибудет в Челябинск в 08:57.

Изменится расписание и ряда других поездов:

№ 6008 Миасс-1 — Челябинск 7 мая отправится в 15:56 — на 5 минут раньше, а прибудет в 18:15 — по графику;

№ 6032 Миасс-1 — Челябинск в тот же день отправится в 18:56 — на полтора часа позже и прибудет в 21:16 — на 1 час и 36 минут позже;

№ 6041 Челябинск — Миасс-1 отправится 7 мая в 20:12 — на полчаса позже и прибудет в 22:21 — на 35 минут позже;

№ 6130 Кропачево — Златоуст 6, 7, 12, 13 и 14 мая отправится в 14:57 — на 5 минут раньше и прибудет в 18:26 — по графику;

№ 6116 Кропачево — Златоуст 7 мая отправится в 07:40 — на 39 минут позже и прибудет в 11:09 — на 44 минуты позже;

№ 6117 Златоуст — Кропачево 6 мая отправится в 18:54 — на 1 час 10 минут позже и прибудет в 22:26 — на 1 час 15 минут позже. 12 и 14 мая поезд отправится в 18:24 — на 40 минут позже и прибудет в 21:56 — на 45 минут позже.

Пассажиров просят учитывать временные изменения.