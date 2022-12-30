Расписание новой электрички между Челябинском и Курганом определят пассажиры

Компания-перевозчик запустила опрос, чтобы узнать мнение южноуральцев

Свердловская пригородная компания открыла опрос среди пассажиров железнодорожного транспорта Челябинской области о новой электричке, которую планируют запустить между Челябинском и Курганом, сообщили в пресс-службе СПК. Жителям региона предстоит определить, с какой периодичностью, в какое время и с какими остановками будет ходить поезд.

Планируется, что время в пути на новой электричке составит не более 3 часов 30 минут. Ранее ИА «Первое областное» писало, что на маршруте будет работать электропоезд новой модели ЭП2Д. Современный состав сделает путешествие более комфортным и сократит время в пути.

Пока что электропоезд из шести вагонов совершил только один презентационный рейс. Подвижной состав оснащен эргономичными сиденьями, климат-контролем, подъемниками для маломобильных пассажиров, креплениями для инвалидных колясок и велосипедов, экологически чистыми туалетами и портами для подзарядки гаджетов.

Принять участие в опросе можно здесь.