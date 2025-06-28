Расписание нескольких поездов изменится в Челябинской области в июле

Пассажиров просят быть внимательными

С 7 по 10 июля изменится расписание нескольких пригородных поездов из Челябинска, Магнитогорска и Карталов из-за планового ремонта на железнодорожной инфраструктуре. Часть поездов будет отправляться и прибывать позже обычного, еще один — раньше, сообщили в Свердловской пригородной компании.

7, 8 и 9 июля изменится расписание следующих поездов:

№ 7141 Челябинск — Карталы будет отправляться на 30 минут позже — в 19:05 и прибывать на 35 минут позже — в 23:24;

№ 7144 отправится из Карталов в 15:12 (на 27 минут позже обычного) и прибудет в Челябинск в 19:30 (на 32 минуты позже);

поезд № 7904, связывающий Магнитогорск и Челябинск, будет отправляться по графику в 17:23, а прибывать на 25 минут позже — в 22:17.

8, 9 и 10 июля поезд № 7142 Карталы — Челябинск будет отправляться в 05:10 — на 5 минут раньше обычного и прибывать в 09:15 — по графику.

Пассажиров просят быть внимательными и учитывать временные изменения.