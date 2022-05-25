Раскрыли свои доходы руководители прокуратур Челябинской области

Самыми состоятельными из городских прокуроров в 2021 году оказались руководители ведомств Снежинска и Южноуральска

Прокуратура Челябинской области опубликовала сведения о доходах руководителей регионального, городских и районных подразделений ведомства. Как следует из данных на сайте прокуратуры, второй по величине доход после областного прокурора Карена Габриеляна показал надзирающий за законом в исправительных учреждениях Максим Сельницын.



Прокурор Челябинской области Карен Габриелян указал в декларации доход за 2021 год в 7,752 миллиона рублей, его супруга заработала 224 тысячи. В собственности у супругов Габриелян по одной трети доли в квартире на территории России, в Челябинске они живут в служебном жилье.

Первый заместитель прокурора области (а до утверждения Габриеляна в должности — врио руководителя надзорного ведомства) Павел Вепрев за 2021 год заработал 3,387 миллиона, его супруга — 361 тысячу рублей.

6 миллионов указал в декларации челябинский прокурор по надзору за соблюдением законодательства в исправительных учреждениях Максим Сельницын, 5,5 миллиона — прокурор Челябинска Роман Самойлов.

У большинства руководителей городских и районных прокуратур доходы за 2021 год колеблются в районе 1,5—2,5 миллиона. Больше всех получили прокурор Снежинска Сергей Горшков — почти 4,7 миллиона рублей и глава надзорного ведомства Южноуральска Евгений Шумихин — 4,476 миллиона.