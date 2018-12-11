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Раскрыта тайна первого российского супергероя

Личность «Челябинского мстителя» хранилась в секрете 7 лет.
сегодня в 13:14
  |  Общество
Авторы проекта «Челябинский мститель» впервые раскрыли личность своего героя. Напомним, первый в России супергерой появился в Челябинске 2011 году.

Одним из авторов и лицом проекта оказался Антон Первухин, который сам поведал историю создания своего персонажа. По его словам, идея создать подобный проект пришла к нему во время работы редактором в челябинском отделении одного из федеральных изданий.

Работал круглыми сутками. Информ-поле полностью пожирало мою бытовую реальность. Идея создать долгоиграющую историю, балансирующую на грани выдуманного и реального — глобальную медиамистификацию — пришла именно тогда. — пишет Антон Первухин.

Создать проект в одиночку Антону показалось невозможным, поэтому он решил прибегнуть к помощи своих друзей. Именно в результате обсуждения было решено выйти на супергеройскую тематику. Кроме того, Антон Первухин объяснил, почему именно он надел маску супергероя.

Миша подытожил: давайте тогда и сделаем первого в России реального супергероя. Все согласились. Почему в итоге маску надел именно я? Мы с ребятами никогда это не обсуждали. И вряд ли поднимем этот вопрос. Может, потому что заварил эту кашу. Может, потому что ребята стеснялись в случае провала выглядеть глупо. Артур огласил официальную версию: «Антон, ты среди нас единственный ходишь в спортзал — хоть как-то будешь выглядеть аутентично». — рассказывает автор проекта.

Рассказывает Антон Первухин и о подготовке к первому появлению супергероя на публике. Например, катана челябинского мстителя на деле оказалась металлическим прутом, который был укутан в изоленту. А поскольку впервые герой вышел в свет зимой при температуре в -40 под его костюмом было две кофты.

Вирусность история приобрела после публикации материала о мстителе в интернет-журнале «Соль», на который впоследствии начали ссылаться все издания.

Я нажимал «Enter» и видел, как просмотры на «Ютубе» росли по 1000 в секунду. Наверное, то чувство, которое я испытывал, называют эйфорией. Cкинул ссылку парням, и мы стали торчать от этого вместе. — пишет Антон Первухин.

Помогла проекту и коллаборация с пабликом MDK, который на тот момент только развивался. В конечном итоге мстителем заинтересовались и федеральные СМИ.

Все центральные каналы просто пищали по этой теме. Лукьяненко и Акунин обсуждали, что это вызов обществу или что-то типа того, Ургант и Собчак иронизировали. Стендаперы мутили сценки и монологи. Зарубежные телеканалы делали сюжеты, Times или кто-то типа того — рисовали карикатуры. На аккаунт официального представителя сыпались самые разные предложения взаимообогатиться на узнаваемости. Кто-то предлагал турне по российским клубам, Первый Канал шантажировали, что если мы не придем на «Пусть Говорят», они просто приведут другого человека. Дальше всего пошло НТВ — от них поступило предложение снять маску в прямом эфире за 200 тысяч рублей. — пишет автор проекта.

В конечном итоге героем заинтересовались правоохранительные органы. Одного из участников проекта даже задержала полиция.

Но все-таки однажды по-глупости прокололись. Другой член нашей команды все же не удержался и зашел на аккаунт со своего домашнего компа. На следующий день в его дверь любезно постучались. Мне на телефон пришла СМС из нескольких слов: «Короче, меня взяли». И ближайшие сутки он провел в одной очень серьезной государственной организации, давая разного рода разъяснения. Кстати, парень в участии не сознался. Однако, как он говорит, это их ни капли не тронуло. Они были абсолютно уверены, что пришли к нужному человеку. Сняли отпечатки пальцев, посмеялись, спросили с собой ли маска, сфотографировались совместно всем отделом. И отправили восвояси. — рассказывает Антон Первухин.

По словам автора проекта, тема «Челябинского мстителя» продержалась в трендах около четырех недель. Такого эффекта удалось добиться из-за развития героя. На вопрос: «Зачем вы сделали это?», — Антон Первухин отвечает, что «Челябинский мститель» через призму юмора поднимал вопрос о уличном бандитизме. Сам автор супергероя называет его «Вирусной рекламой взаимопомощи».

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