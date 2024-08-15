Раскопки в любую погоду, артефакты и отчеты: челябинец рассказал о профессии археолога

Романтика поиска артефактов уходит с первыми холодами

Путешествия, звездное небо, песни у костра, жизнь в палатках, раскопки — так представляют себе профессию археолога. И это, пожалуй, самая романтизированная сторона работы. Исследователям также приходится подолгу жить в полевых условиях, бороться с комарами, мириться с жарким солнцем в один день и холодом в другой. В праздник специалистов, которые занимаются раскопками, мы расспросили челябинского археолога, ведущего специалиста ООО «Архонт» Михаила Плешанова обо всех нюансах изучения древних артефактов.



Михаил учился на историка с уклоном в археологию. В 2000 году, будучи студентом, приехал на свои первые раскопки. С того момента он никогда не пропускал работу в полях. Раньше исследователи работали только летом, сейчас сезон начинается с первым сошедшим снегом и заканчивается, когда он вновь появляется.

Экспедиции могут длиться и два, и три месяца. Например, сейчас Михаил занимается объектом, работа на котором началась в 2022 году — раскопкой стоянки каменного века.





Фото: Сергей Истомин

«У нас специалисты-археологи имеют региональную привязку с точки зрения макрорегиона. Мы, в основном, работаем по Уралу: ездим в Свердловскую, Оренбургскую, Курганскую области, Башкортостан. Но иногда нас заносит и дальше — в Ямало-Ненецкий автономный округ, Хакасию, Самару», — рассказал о местах раскопок археолог.

Профессия археолога кажется весьма романтичной: песни у костра, звездное небо над головой, степные просторы. Однако, в первую очередь, это наука, которая изучает историю человечества в дописьменный период. Поэтому исследователи помимо раскопок занимаются и рутиной работой — обработкой коллекции, полученных материалов.





Фото: Надежда Плешанова

«Многие приходят в археологию, но не справляются и года через два уходят. В июле легко романтизировать профессию, а когда в конце августа снег ложится, то романтики становится мало. И понимаешь, что это очень тяжело. Остаются только те, кто готов где-то к стрессовым условиям, к тяжелой работе и долгому и нудному написанию отчетов, то есть выполнению ежедневных задач», — сказал Михаил.





Фото: Сергей Истомин

Археолог должен ежегодно предоставлять отчеты в институт археологии Российской академии наук. Если он этого не сделает, или сделает плохо, специалисту не дадут разрешение на работу.

«Пишем научные отчеты, где описываем все проведенные работы, полученные результаты, передаем в архив Российской академии наук и тем самым вводим данные в научный оборот. В прошлом году мне надо было написать за зиму 23 отчета. Это достаточно большой и кропотливый труд», — сказал Михаил.





Фото: Сергей Истомин

И все же археология — это не профессия, а образ жизни, сказал Михаил. Специалисты не могут подолгу сидеть в городе, им требуется ехать в поле. Условно их можно разделить на несколько категорий.

«Ряд людей восстанавливают прошлое, копая землю, собирая тысячи однообразных предметов, среди которых попадаются индивидуальные великолепные вещи. Они все это обрабатывают и делают выводы о том, как люди жили, чем занимались, что их вдохновляло. Есть и те, кто любит копать курганы. Они месяц могут находиться в тяжелых полевых условиях и ничего не находить. А потом внезапно проблескивает бронзовое зеркало, и в глазах усталых людей появляется азарт. Они готовы дальше раскапывать, расчищать», — сказал Михаил.

Есть еще одна категория исследователей. Это те, для кого археология — это способ стать хоть в чем-то первооткрывателем.

Сейчас археологи стараются создать как можно более комфортные условия для работы в полях. Они ставят шатры, в которых устанавливают газовые плиты, кухонный гарнитур, обеспечивают беспрерывный поток воды в лагерь и в целом обустраивают пространство. Среди обязательных условий — ежедневная топка полевой бани.





Фото: Сергей Истомин

«Топим каждый день, чтобы люди могли привести себя в порядок. Но все равно копаешься в земле, поэтому постоянно в пыли», — отметил археолог.

Для тех практикантов, которые прошли испытание полевыми условиями, устраивают обряд посвящения. Чаше всего это полосы препятствий, конкурсы, принесение клятвы и обязательно исполнение гимна археологов.