Расходы по ликвидации аварии на Тополиной Аллее возложат на организацию, порвавшую кабель

﻿Мэр Челябинска поручил разобраться, почему земляные работы велись без ордера

Деятельность организации, устроившей ЧП на Северо-Западе 21 ноября, проверяет администрация Челябинска. Напомним, замыкание, отключившее насосную станцию, случилось при производстве земляных работ строительной компанией.

«Управлением по благоустройству города Челябинска установлено, что работы по строительству инженерных сетей вело ООО „Содействие“. Сотрудники административной инспекции составили три акта нарушений правил благоустройства города», — сказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Организации вменяют производство земляных работ без разрешения, отсутствие ограждения работ и складирование грунта за пределами строительной площадки. Дополнительно МУП «ПОВВ» планирует выставить затраты на производство ремонтных работ КНС и очистку дорожного полотна.

Глава Челябинска Алексей Лошкин подчеркнул, что получил много обращений жителей по коммунальной аварии в районе Тополиной Аллеи. Мэр напомнил, что в ситуацию оперативно вмешались и начали разбираться с проблемой.

«На сегодня все последствия устранены. Я дал поручение своим заместителям отработать полностью по данной строительной компании, которая ведет строительство, застройку участка, разобраться с теми разрешительными документами, которые легли в основу этой деятельности», — отметил Алексей Лошкин.