Расходы на безопасность в колледжах Челябинской области проверит Контрольно-счетная палата

Ревизию проведут в 65 образовательных учреждениях

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит расходы на безопасность в 65 колледжах и техникумах, действующих на территории региона. Ведомство проведет экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности расходов на обеспечение безопасности областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений», сообщили накануне в пресс-службе областной КСП.

В ходе мероприятия эксперты проведут анализ существующих угроз безопасности, оценку полноты нормативной базы, анализ эффективности расходов на обеспечение безопасности, а также уделят отдельное внимание безопасности образовательного процесса.

«Учреждения профессионального образования участвуют в федеральном проекте „Профессионалитет“, важность которого отмечена губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. На госпрограмму „Развитие профессионального образования в Челябинской области“ из бюджета в 2022—2023 годах предусмотрено 5,8 млрд рублей»,— уточнили в ведомстве.

Также в региональной КСП подчеркнули, что 44 из 65 техникумов и колледжей на территории региона подведомственны министерству образования и науки Челябинской области.

На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер открыл Год педагога и наставника и пообщался с руководством и студентами Челябинского механико-технологического техникума. Глава региона отметил, что востребованность областных предприятий в выпускниках техникума большая, и принял решение об увеличении бюджетных мест в ссузе.