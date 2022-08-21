Ежегодно родители челябинских школьников перед началом учебного года тратят тысячи рублей на подготовку своих детей к школе. В этом году, по данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в среднем за форму и канцелярию горожане заплатят 11800 рублей. И это почти на 20% больше, чем в прошлом году.
По данным исследователей, расходы на приобретение необходимых школьнику вещей растут каждый год. Например, в 2019 году в среднем родители юных челябинцев тратили 7700 рублей, в 2020 году — 8200 рублей. В 2020 году на форму, рюкзак, тетради, ручки и другие принадлежности в среднем уходило 10 тысяч рублей. В 2022 году эта сумма выросла на 18% и составила 11800 рублей.
Расходы на подготовку в школе выросли более чем на четверть в Москве и Санкт-Петербурге — на 30% и 31% соответственно. И всего на 7% дороже обойдется подготовка к школе жителям Омска.
Ранее эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» сообщили, что для жителей Челябинской области стоимость минимального набора школьных принадлежностей и одежды составляет 12860 рублей. Подробнее о ценах — в материале ИА «Первое областное».