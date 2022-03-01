Рашид Исмаилов: «Нужно писать так, чтобы простой человек понял, что происходит с экологией у него дома»

Главной темой встречи стала совместная работа власти и общества

В Челябинске состоялась встреча координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии. Участники обсудили вопросы коммуникации в экологической сфере между властью, предприятиями, СМИ и обществом. Модератором выступил руководитель координационного совета по вопросам экологии Рашид Исмаилов.

«У нас есть проблема с объяснительным языком. Объяснительный язык — это то, что чиновник должен со своего чиновничьего языка, на котором они общаются, перевести на человеческий, чтобы все мы поняли, что происходит с экологией у нас дома. Без всяких сложных схем и слов, в которых даже профессионалы не разбираются. Я сам иногда читаю эти тексты, пытаясь вникнуть в суть. Это одна из проблем, барьеров в коммуникациях. Мы должны читать информацию в СМИ и понимать: здесь проблемы, решение, перспективы. Должны это считывать во многом эмоционально, потому что экология — это еще и субъективное восприятие человека», — заявил Рашид Исмаилов.

На встрече озвучили основные проблемы, с которыми сталкиваются участники экологического диалога. Это недостоверная информация, негативная повестка, которая воспринимается более ярко и эмоционально, чем положительные новости. Работа пресс-служб предприятий, которые должны более открыто и просто доносить данные до простых людей. Также важным назвали экологическое просвещение, которое необходимо вводить в школах и детсадах с самых ранних лет.

О том, как доступно подавать экологическую информацию, рассказала коллегам руководитель рабочей группы по информационному и PR-сопровождению деятельности, главный продюсер АО «Обл-ТВ» Дарья Годунова. Руководитель рабочей группы «Обращение с отходами», председатель правления ЧРБОО «Я Живой», директор ООО «Чистый Челябинск» Вероника Варламова поделилась своим опытом и рассказала о распространении экологической деятельности в других регионах.

Руководитель рабочей группы «Развитие водохозяйственного комплекса и сохранение водных ресурсов Челябинской области», председатель комитета по экологии и природопользованию Заксобрания Челябинской области Михаил Махов подчеркнул важность доверия в экологических вопросах как экспертам, так и обществу.

Ольга Королева, руководитель рабочей группы «Городское озеленение», директор ООО «Секвойя» рассказала об озеленении города. Она отметила, что необходимо открыто говорить о количестве и видах растений, которые высаживают в регионе, чтобы каждый житель мог ознакомиться с информацией и проконтролировать работу в данном направлении. Сейчас управление экологии города провело тендер на инвентаризацию зеленых насаждений в Челябинске — каждое дерево с его характеристиками будет обозначено.