Рашид Исмаилов: «Экодиссидентство в Челябинской области уходит в прошлое»

Председатель Российского экологического общества — о южноуральских практиках снижения выбросов

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал о вкладе Челябинской области в улучшение экологической обстановки. Сегодня, 30 июня, на прямой линии президент Владимир Путин пояснил, что происходит с климатом и как наше государство работает по предотвращению необратимых процессов. Южный Урал вносит в эту сферу свой положительный вклад.

«Благодаря проактивному подходу руководства региона активно реализуется в области федеральный проект „Чистый воздух“. Мы видим, как изменилось отношение предприятий промышленности к вопросам своей экологической ответственности, и это признак того, что экодиссидентство в Челябинской области уходит в прошлое. Этому способствует и принятый в регионе Экологический региональный стандарт, формирующий, по сути, институт экологической репутации. Он был разработан Координационным советом при губернаторе», — пояснил Рашид Исмаилов.

Он отметил, что Челябинской области есть чем поделиться с коллегами из других городов — участников федерального проекта «Чистый воздух». Рашид Исмаилов привел пример работы современного центра мониторинга за качеством атмосферного воздуха.

«Практики Челябинской области в части повышения качества атмосферного воздуха отмечены и на международном уровне. Города региона включены в глобальную платформу ООН и ВОЗ „Вдохни жизнь“ для тиражирования мероприятий по экологизации транспорта, функционированию системы мониторинга и экомодернизации промышленности», — сказал он.

Председатель Российского экологического сообщества также добавил, что на прямую линию с президентом Российской Федерации поступило более 2,2 млн сообщений по теме мусорной реформы.

В Челябинской области планируется создание 5 мусоросортировочных комплексов. Объекты будут возведены в Магнитогорске, Южноуральске, Чишме, Миассе, Сатке. В конце 2021 года будет завершено строительство полигона с сортировочным комплексом в Магнитогорске. Введение данного объекта в эксплуатацию позволит закрыть магнитогорскую свалку и приступить к ее рекультивации наподобие Челябинской.

«В планах — строительство мусороперерабатывающего комплекса с полигоном в северной части Челябинского кластера — в районе деревни Чишма Сосновского района, а также дополнительного полигона в Южноуральске, который будет обслуживать южные территории Челябинского кластера: Увельский, Троицкий, Октябрьский и Пластовский районы. Планируемое строительство дополнительных объектов, таких как мусоросортировочный комплекс в Южноуральске, в Чишме, в Сатке, в Миассе позволит направлять на сортировку 100% мусора», — отметил эксперт.

Еще два действующих комплекса будут реконструированы. Также в планах — создание новых 4 карт и реконструкция 2 существующих полигонов ТКО. Предусмотрены также работы по ликвидации объектов накопленного вреда.

«В этом году завершатся работы по рекультивации Челябинской городской свалки, одной из крупнейших в Европе. Снижение совокупного годового объема выбросов после окончания данного объекта составит почти 63 тыс. тонн, что составляет чуть более 19 процентов от общего экологического эффекта по Комплексному плану города Челябинска. На очереди рекультивация свалок в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Верхнем Уфалее, Карталах», — добавил Рашид Исмаилов.

Он также отметил, что вопросы экологии и модернизации транспортной системы — ключевые в развитии городов. Обновление подвижного состава и перевод транспорта на экологичные виды топлива в Челябинске и Магнитогорске осуществляется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». За 2019—2020 годы для города Челябинска из средств областного бюджета уже приобретено 102 автобуса большого класса, работающих на сжиженном и компримированном природном газе. Для города Магнитогорска за аналогичный период приобретено 24 и проведен капитально-восстановительный ремонт 15 трамвайных вагонов.

Благодаря федеральной поддержке — проекту «Чистый воздух» — город получит 1,9 миллиарда рублей. На эти деньги будет закуплено 150 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска.

«Реализация данных мероприятий позволит снизить выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников. Данная работа ведется параллельно снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и рекультивации объектов накопленного вреда. В итоге к 2030 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздуха должен быть снижен на 50% от уровня 2017 года»,— подытожил Рашид Исмаилов.

Сегодня президент сообщил, что в рамках Международных соглашений по климату Россия взяла на себя обязательства, превосходящие объем снижений выбросов в Евросоюзе, и это связано с экологической безопасностью в 12 самых проблемных российских городах. Президент добавил, что правительством разработана система реагирования на климатические изменения, которая коснется десяти критических отраслей.