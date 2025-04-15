Раненный на Дегтярева мальчик находится в реанимации

Состояние ребенка стабильное, тяжелое

В Челябинске продолжается расследование дела о покушении на убийство 11-летнего мальчика, произошедшем вечером 14 апреля во дворе дома на улице Дегтярева. Пострадавший ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Челябинской областной детской клинической больнице.

Мальчик после вчерашней операции находится в сознании. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, 37-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на ребенка с ножом, пытаясь убить его. Раненого ребенка в кустах заметил Андрей Н., который вечером возвращался с работы домой. Он и вызвал скорую.

Следственным управлением СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30, пункты «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ). В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании меры пресечения.