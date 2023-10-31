Раненные на СВО жители Челябинской области могут получить 3 млн рублей

Норма распространяется и на добровольцев

Участвующие в СВО жители Челябинской области в случае увольнения с военной службы по ранению могут получить единовременное пособие в размере 3 131 729 рублей 56 копеек. Выплата положена в том числе добровольцам. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил Центр управления регионом Челябинской области.

Компенсацию выплачивает страховая компания «Согаз» на основании федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», приказа министра обороны и приложения к этому приказу, касающегося добровольцев.

Для получения выплаты необходимо подготовить:

заявление по форме из приложения № 3 к приказу министра обороны от 06.05.2012 № 1100 (для добровольцев — приложение № 4 (5));

справка по форме из приложения № 4 (для добровольцев — приложение № 4 (6));

копию свидетельства о болезни;

выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава войсковой части (для добровольцев не нужно).

Документы направляются по почте или подаются лично в головной офис АО «СОГАЗ» в Москве.