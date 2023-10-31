Участвующие в СВО жители Челябинской области в случае увольнения с военной службы по ранению могут получить единовременное пособие в размере 3 131 729 рублей 56 копеек. Выплата положена в том числе добровольцам. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил Центр управления регионом Челябинской области.
Компенсацию выплачивает страховая компания «Согаз» на основании федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», приказа министра обороны и приложения к этому приказу, касающегося добровольцев.
Для получения выплаты необходимо подготовить:
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заявление по форме из приложения № 3 к приказу министра обороны от 06.05.2012 № 1100 (для добровольцев — приложение № 4 (5));
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справка по форме из приложения № 4 (для добровольцев — приложение № 4 (6));
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копию свидетельства о болезни;
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выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава войсковой части (для добровольцев не нужно).
Документы направляются по почте или подаются лично в головной офис АО «СОГАЗ» в Москве.