Ракеты с мемориала «Скорбящие матери» перевозят в челябинский Сад Победы

На Блюхера запретили размещать оружие и его муляжи

С мемориала «Скорбящие матери» в Советском районе Челябинска демонтируют ракеты. Сейчас техника и рабочие поднимают зенитные комплексы, чтобы перевезти на новое место. Куда — рассказали в управлении культуры города.

Фото: управление культуры города Челябинска

Все ракеты установят в Саду Победы в Тракторозаводском районе, где уже представлена выставка военной техники. В управлении отметили, что это необходимо для «сохранения объекта культурного наследия — мемориала „Скорбящие матери“».

На мемориале на улице Блюхера Госкомитет охраны ОКН запретил размещать орудия и их муляжи. В приказе сказано, что эти условия обусловлены «особым режимом использования земель и требованиями к градостроительным регламентам на данной территории».