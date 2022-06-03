Ракетный центр Макеева отправил рекордную партию гуманитарной помощи на Донбасс

Сотрудники оборонного предприятия из Миасса поддержали мирных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик

Рекордная партия гуманитарной помощи для Луганской и Донецкой Народных Республик отправлена из Миасса на областной склад «Единой России» в Челябинске. Необходимые мирным жителям продукты и вещи собрали работники Государственного ракетного центра Макеева. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».

«Специалисты нашего предприятия всегда были неравнодушны к чужой беде, поэтому мы незамедлительно организовали сбор гуманитарной помощи. От всей души благодарю каждого, кто не остался в стороне, кто помогал и продолжает оказывать посильную поддержку. Важно, чтобы наша помощь была не разовой, а продолжалась, поэтому сбор ведется на постоянной основе»,

— говорит генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», академик РАН Владимир Дегтярь.

Благотворительная акция стартовала 24 февраля по распоряжению генерального директора центра. За три месяца коллектив оборонного предприятия собрал более 3 тонн гуманитарной помощи. А сегодня ракетостроители отправили на Донбасс еще 6 тонн. В ближайшее время груз будет отправлен в Ростовскую область.Также по решению руководства предприятия выделены средства на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости. Для жителей Донбасса закуплена большая партия товаров 55 наименований. Это продукты, бутилированная вода, средства личной гигиены, хозяйственные товары, детское питание, постельные принадлежности, теплые пледы и другие нужные вещи. Перед отправкой их рассортировали, упаковали и подписали.

Сбор гуманитарной помощи от ракетостроителей продолжается. Пункт приема организован в ДКиТ «Прометей». Товары первой необходимости сюда приносят уже не только сотрудники Государственного ракетного центра, но и жители северной части города.