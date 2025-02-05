Рак предстательной железы стал самым частым видом онкологии в Челябинской области

Только в прошлом году его обнаружили более чем у 2300 человек

Рак предстательной железы занимает лидирующие позиции в структуре заболеваемости онкологией среди населения Челябинской области, сообщает пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

За 11 месяцев 2024 года челябинские врачи выявили 2344 случая рака предстательной железы. Причем в 60% случаев заболевание удалось распознать на ранних стадиях, когда патология поддается наиболее эффективному лечению.

«Каждому мужчине старше 45 лет необходимо ежегодно обращаться в мужской смотровой кабинет или к урологу по месту жительства для проведения профилактических осмотров, которые в случае с ранней диагностикой рака предстательной железы должны включать в себя процедуру ректального исследования предстательной железы, определение уровня простатспецифического антигена (ПСА) и проведение трансректального ультразвукового исследования. Пациентам с отягощенным наследственным анамнезом — с 40 лет», — говорит заведующий отделением онкоурологии ЧОКЦОиЯМ, кандидат медицинских наук Евгений Киприянов.

Анализ крови на ПСА также можно сдать во время диспансеризации в поликлинике.

Как в Челябинской области спасают детей с онкологией, читайте в отдельном материале.