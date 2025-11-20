Сегодня, во Всемирный день борьбы с раком поджелудочной железы, врачи привлекают внимание к одной из самых коварных онкопатологий. В Челябинской области этот вид рака занимает 12-е место по распространенности, однако более чем в 60% случаев его диагностируют уже на IV стадии, когда лечение значительно усложняется, сообщает пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.
Главная опасность заболевания — в его бессимптомном течении на начальных этапах. Медики советуют немедленно обратиться к врачу при появлении таких признаков, как:
— беспричинная боль в животе или спине;
— резкая потеря веса и аппетита;
— тошнота;
— пожелтение кожи и глаз;
— вздутие живота и нарушения стула.
Особое внимание своему здоровью следует уделить тем, кто входит в группу риска. К факторам, повышающим вероятность развития болезни, относятся курение, употребление алкоголя, ожирение, диабет второго типа, хронический панкреатит и наследственность.
«Коварство онкопатологий поджелудочной железы — в отсутствии характерных симптомов, поэтому их чаще выявляют на третьей-четвертой стадиях, когда малоинвазивные методики уже неэффективны», — пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи ЧОКЦОиЯМ Иван Гавришкин.
При подозрении на заболевание врач назначает комплекс исследований: УЗИ, КТ для оценки размеров опухоли и МРТ для выявления метастазов.
Единственным шансом на полное излечение сегодня остается хирургическая операция. Челябинск входит в число немногих российских городов, где выполняют высокотехнологичные лапароскопические операции через небольшой надрез.
«Лапароскопическим доступом мы оперируем все органы брюшной полости. Около 70% операций, проведенных в нашем отделении в прошлом году, были малоинвазивными. Для пациентов это большой плюс: минимальное повреждение тканей значительно уменьшает риск осложнений и восстановление проходит гораздо быстрее», — отметил Иван Гавришкин.
Однако на поздних стадиях щадящие методы часто неприменимы. В таких случаях врачи прибегают к комбинированному лечению, которое включает в себя лекарственную терапию и при возможности открытую операцию. Специалисты призывают не игнорировать тревожные симптомы и регулярно проходить обследования, особенно людям из групп риска.