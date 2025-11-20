Рак поджелудочной железы в Челябинской области чаще всего выявляют на поздних стадиях

Онкохирург рассказал, кому стоит быть особенно внимательным к своему здоровью

Сегодня, во Всемирный день борьбы с раком поджелудочной железы, врачи привлекают внимание к одной из самых коварных онкопатологий. В Челябинской области этот вид рака занимает 12-е место по распространенности, однако более чем в 60% случаев его диагностируют уже на IV стадии, когда лечение значительно усложняется, сообщает пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

Главная опасность заболевания — в его бессимптомном течении на начальных этапах. Медики советуют немедленно обратиться к врачу при появлении таких признаков, как:

— беспричинная боль в животе или спине;

— резкая потеря веса и аппетита;

— тошнота;

— пожелтение кожи и глаз;

— вздутие живота и нарушения стула.

Особое внимание своему здоровью следует уделить тем, кто входит в группу риска. К факторам, повышающим вероятность развития болезни, относятся курение, употребление алкоголя, ожирение, диабет второго типа, хронический панкреатит и наследственность.

«Коварство онкопатологий поджелудочной железы — в отсутствии характерных симптомов, поэтому их чаще выявляют на третьей-четвертой стадиях, когда малоинвазивные методики уже неэффективны», — пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи ЧОКЦОиЯМ Иван Гавришкин.

При подозрении на заболевание врач назначает комплекс исследований: УЗИ, КТ для оценки размеров опухоли и МРТ для выявления метастазов.

Единственным шансом на полное излечение сегодня остается хирургическая операция. Челябинск входит в число немногих российских городов, где выполняют высокотехнологичные лапароскопические операции через небольшой надрез.

«Лапароскопическим доступом мы оперируем все органы брюшной полости. Около 70% операций, проведенных в нашем отделении в прошлом году, были малоинвазивными. Для пациентов это большой плюс: минимальное повреждение тканей значительно уменьшает риск осложнений и восстановление проходит гораздо быстрее», — отметил Иван Гавришкин.

Однако на поздних стадиях щадящие методы часто неприменимы. В таких случаях врачи прибегают к комбинированному лечению, которое включает в себя лекарственную терапию и при возможности открытую операцию. Специалисты призывают не игнорировать тревожные симптомы и регулярно проходить обследования, особенно людям из групп риска.