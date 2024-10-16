«Рак груди: мифы и реальность» — что нужно знать каждой женщине

Опухоль молочных желез — самый частый вид онкологии у челябинок

В Челябинской области проходит неделя борьбы с раком молочной железы. У женщин этот диагноз лидирует среди всех видов онкозаболеваний. Впрочем, рак груди может развиться и у мужчин. Кто находится в зоне риска и почему рак груди хорошо поддается лечению, «Первому областному» рассказали в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

САМАЯ ЧАСТАЯ ОПУХОЛЬ У ЖЕНЩИН

Среди женского населения это самая частая опухоль и в Челябинской области, и в России, и в странах Европы. И есть тенденция к дальнейшему росту. Только в России каждый год выявляют 70—71 тысячу случаев рака молочной железы.

СРЕДИ ПРИЧИН ОНКОЛОГИИ — ЛИШНИЙ ВЕС И АБОРТЫ

Заболевание многофакторное. Только около 5—10% пациентов имеют наследственную предрасположенность к раку молочной железы. У других к злокачественным опухолям приводит лишний вес, такие эндокринные заболевания, как сахарный диабет, патология щитовидной железы, а также — отсутствие родов, частые аборты, выраженная форма мастопатии и другие предопухолевые состояния.

Иногда можно услышать от женщин, что причиной болезни стал случайный удар, например в быту или на тренировке. Однако такие травмы к онкологии не приводят. Просто у женщины уже был зачаток опухоли или предопухолевое состояние. Травма лишь послужила толчком к развитию онкологии.

НА КАКИЕ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

Все женщины должны проводить самообследование молочных желез. Если вы обнаружили какое-то уплотнение, обязательно обратитесь к специалисту — к гинекологу, терапевту. Доктор направит вас на маммографию, УЗИ или к онкологу. Этот первый шаг очень важен, не сидите дома и не рассуждайте о природе опухоли впустую. От этого шага зависит ваша судьба.





Но не все опухоли можно нащупать. В идеале их следует находить, пока они минимальных размеров и выявляются только при скрининге — при маммографии или УЗИ. Маммография сейчас входит в диспансеризацию. И мы видим, как реально улучшилась диагностика онкопатологий на ранних стадиях.

На заболевание также могут указывать втяжение кожи, кровянистые выделения из соска, увеличение и уплотнение подмышечных лимфоузлов. Все это повод обратиться к доктору.

БЫВАЕТ И У МУЖЧИН

Рак груди встречается у мужчин, хотя у них это редкая патология. Заболевание встречается и у людей с лишним весом, и у достаточно сухощавых мужчин, телосложение значения не имеет.

Маммографию в рамках диспансеризации мужчинам не проводят. Это обследование проводится только при подозрении на рак, поэтому мужчинам стоит уделить внимание самообследованию груди. Так как грудь у них небольшая, даже лежащий в глубине узел заметить легче, он рано становится определяемым.

Другие признаки рака у мужчин те же. Важно, чтобы на них обращали внимание врачи первичного звена.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Сегодня 70% всех случаев рака молочной железы диагностируют на первой и второй стадии. Это хороший показатель. И важный, ведь именно на первой и второй стадии пациент имеет благоприятный прогноз. На третьей и четвертой стадии прогноз неблагоприятный.

Пятилетняя выживаемость пациентов при первой стадии рака груди составляет 90—95%, при второй стадии — 70%, при третьей стадии — 30—35%, а при четвертой — 5—10%. Пять-десять лет — контрольные точки, но живут пациенты, конечно же, дольше. Хотя стоит признать, существуют и агрессивные формы рака, от которых, увы, не удается избавиться.

Но бороться нужно. На любой стадии. Сейчас расширяется арсенал лекарственных средств, появились принципиально новые классы препаратов, и мы видим, как на глазах эволюционирует лекарственное лечение. Новые средства продлевают жизнь и позволяют бороться с болезнью.

МОЖНО ЛИ РОЖАТЬ ПОСЛЕ РАКА

Иногда рак груди диагностируют у беременных женщин. Такие случаи редки: примерно один на три тысячи беременных женщин. Но они есть.

В такой ситуации собирается консилиум, а выбор тактики лечения всегда индивидуальный и зависит от сроков беременности. В первом триместре это, как правило, прерывание беременности, второй триместр — химиотерапия, в третьем триместре обычно проводят преждевременные роды либо доводят беременность до конца, а потом лечат женщину как обычную пациентку. При этом учитываются пожелания женщины.

Кстати, сейчас подходы к ведению таких пациенток изменились — им можно планировать беременность через два-три года после излечения. Врачи информируют пациенток о рисках, но иметь ребенка или не иметь, женщина решает сама.

ГДЕ ОНКОЛОГИЮ ЛЕЧАТ ЛУЧШЕ

Есть пациенты, которые рвутся лечиться в Москву, за границу. И напрасно. Уже несколько лет мы лечим наших пациентов по клиническим рекомендациям Минздрава. А они одинаковые для Челябинска, Краснодара, Санкт-Петербурга или Москвы. Поэтому пациенты, которые лечатся в регионах, не должны чувствовать себя ущемленными. У них такие же схемы химиотерапии, такие же виды оперативных вмешательств, как и в столице. Отличие, если оно и будет, — то только в программах реабилитации. Возможно, в центральных клиниках больше возможностей выполнить какие-то реконструктивные операции. Но и в Челябинском онкоцентре процент пластических операций растет. Все пластические операции финансируются за счет средств ТФОМС.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ РАК

У детей и подростков рака молочных желез не бывает. Опухоли появляются с 25 лет, когда сформирован менструальный цикл и возникают те или иные формы мастопатии. При этом средний возраст заболевших раком молочной железы — 61 год.

Но рак может возникнуть и в более позднем возрасте. Кстати, после 75 в рамках диспансеризации маммографию не проводят, но никто не запрещает проходить ее самостоятельно каждый год. Если вы чувствуете, что с грудью что-то не так (а многие это чувствуют интуитивно), не сидите дома, не тяните время, а сделайте первый шаг — обратитесь к доктору и пройдите дообследование.

Для пациентов с подозрением на злокачественную опухоль сегодня создан «зеленый коридор» — постановка диагноза проходит в сжатые сроки. Человек может начать лечение в течение месяца.