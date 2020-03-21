Рагу, как в санатории: корреспондент ОТВ побывал в карантинном центре Челябинска

Здесь будут содержать тех, кто прибыл в регион из других стран, для выявления коронавируса.

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Корреспонденту медиахолдинга ОТВ устроили эксклюзивную экскурсию по противотуберкулезному диспансеру, в котором содержат изолированных иностранцев с подозрением на коронавирус. Роспотребнадзор вынес решение: все, кто прибывает в Россию из других стран, должны пройти 14-дневный карантин. Если в течение этого времени проявятся признаки болезни — пациента переведут в инфекционное отделение.

Это отделение открыли чуть больше месяца назад — 6 февраля. Уже 10 февраля в диспансер поступили первые иностранцы, которым требовалась изоляция. Больница полностью соответствует требованиям карантина: стерильные палаты, каждая из которых закрывается на ключ, рассчитаны на размещение четверых пациентов в каждой, все отделение может вместить 125 человек. Все помещения обрабатываются бактерицидными лампами, а отходы утилизируются особым способом.

Выходить из палат у изолированных нет необходимости. Дважды в день их осматривает врач, а внутри есть все необходимое: лампы, розетки, индивидуальный для каждой комнаты чайник, душ и туалет. Кормят здесь по шесть раз в день, как в санатории. Есть в диспансере и бесплатный Wi-Fi.

«Пациенты поступают по отдельному входу. Поднимаются на этажи. Размещаются с учётом даты поступления. Будут они находиться здесь полных 14 дней. Будут взяты 3 анализа на коронавирус, и на 15 день при наличии отрицательных анализов они будут выписаны», — рассказала главный врач Челябинский областного клинического противотуберкулезного диспансера, Марина Лехляйдер.

Сегодня в карантинном центре содержатся 13 китайцев и 3 египтянина, все они студенты. За иностранцами установлен круглосуточный медицинский контроль, а на входе дежурят охранник и представитель Росгвардии — это на случай, если кто-то решит сбежать. Двухнедельный карантин теперь положен каждому, кто приезжает в страну из-за границы. Альтернатива есть — при возможности можно самоизолироваться, предварительно предупредив врачей.

Отметим, что в противотуберкулезном диспансере, который посетил корреспондент медиахолдинга ОТВ, содержатся только здоровые люди. Те, у кого проявятся симптомы болезни, будут переведены в инфекционное отделение. Здесь уровень защиты еще выше: в каждый из 13 боксов отдельный вход, врачи переодеваются в каждом из них и к пациентам заходят в новых стерильных костюмах.

«В каждую палату врач заходит с улицы, потом переодевается, потом идёт в следующую палату и так далее. Это достаточно трудоёмкий процесс. Занимающий много времени. Работать в костюме жарко. Но тем не менее это залог нашей безопасности», — объяснила заведующая инфекционным отделением ГКБ № 8 Екатерина Стенько.

Помимо боксов, в отделении есть 12 реанимаций, все необходимое оборудование, в том числе современные аппараты ИВЛ. Для транспортировки больных на носилках установлены пандусы.

«Оборудование самостоятельно может подстраиваться под пациента. Но и доктор, в зависимости от клинической ситуации может устанавливать различные режимы вентиляции позволяющие пациенту чувствовать себя комфортно», — отметил Алексей Кунашев, главный врач ГКБ № 8.

В настоящее время в инфекционном отделении лежат 35 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ни один из этих случаев не подтвердился, но порядок обязывает продержать их здесь в течение 14 дней.

Отметим, что ни одного случая заболевания коронавирусом в Челябинской области зарегистрировано не было. Под наблюдением врачей сегодня находятся 1414 человек.