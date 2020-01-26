Радио Business FM Челябинск стало победителем конкурса «Вместе медиа. Радио» на Урале

Призовое место завоевал материал в номинации «Ежедневный информационный выпуск».

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Радио Business FM Челябинск заняло призовое место в конкурсе для региональных средств массовой информации «Вместе медиа. Радио». Победителем в номинации «Ежедневный информационный выпуск» стал материал, над которым работали Юлия Макарова (ведущая) и Мария Полевщикова (сюжет).

Ежегодно на этапе «Урал» конкурса «Вместе медиа» собирается множество журналистов, многие участвуют в конкурсе не в первый раз, поэтому на мероприятии царит дружеская атмосфера. В этом году участники в разделах «Вместе медиа. Радио» и «Вместе медиа. Онлайн» собрались в Тюмени, где три дня посещали мастер-классы, общались и делились опытом. Среди спикеров был специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов; сооснователь и заместитель главного редактора The Bell Петр Мироненко; телерадиоведущий «Вести FM» Владимир Аверин; российский корреспондент The Daily Beast, Newsweek Анна Немцова и многие другие.

Поучаствовать в конкурсе собрались представители СМИ из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Качканара, Ноябрьска, Югорска и Тарко-Сале.

«Наш материал рассматривали первым. В аудитории было около 30 человек, вместе мы прослушали выпуск. У коллег возникло только одно замечание, оно касалось формата программы. Мы заняли первое место, уже не в первый раз. Например, в прошлом году Business FM также привез из Екатеринбурга призовое место», — рассказала корреспонденту «Первого областного» Юлия Макарова.

Второе место в номинации «Ежедневный информационный выпуск» занимает радио «Челябинское эхо» с новостями о спортивных играх БРИКС, борьбе с неприятным запахом, а также о создании петиции за возвращение крепостного права.

Тройку лидеров завершает радио МИГ, с ежедневным региональным выпуском новостей на «Авторадио».