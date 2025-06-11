В центре Челябинска 14 июня ради VK Fest частично закроют движение и изменят маршруты общественного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города.
С 12 часов и до полуночи будут закрыты участок Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова, участок на Каслинской от Кашириных до Труда, улица 8 Марта от Кирова до Каслинской.
В этот период автобусы будут ездить по измененным маршрутам:
№ 8: Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева;
№ 22а: ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;
№ 71: ЧМК — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.
Ранее писали, что после VK Fest челябинцев развезут по домам дополнительные автобусы.