Ради VK Fest в центре Челябинска частично закроют движение 14 июня

Также изменится движение автобусов

В центре Челябинска 14 июня ради VK Fest частично закроют движение и изменят маршруты общественного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города.

С 12 часов и до полуночи будут закрыты участок Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова, участок на Каслинской от Кашириных до Труда, улица 8 Марта от Кирова до Каслинской.



В этот период автобусы будут ездить по измененным маршрутам:

№ 8: Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева;

№ 22а: ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;

№ 71: ЧМК — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.



Ранее писали, что после VK Fest челябинцев развезут по домам дополнительные автобусы.