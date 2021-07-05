Ради девочки-сироты в Челябинской области перепишут региональный закон

Власти расширят перечень получателей государственного жилья

В Челябинской области расширят перечень детей-сирот, которым положено бесплатное жилье от государства. Региональный закон изменят из-за девочки, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Об этом на личной странице в социальных сетях рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Омбудсмен пытается помочь девочке-сироте по имени Кристина, маму которой давно лишили родительских прав. Перед смертью женщина продала две трети своей квартиры посторонним людям, которые ведут асоциальный образ жизни. Теперь Кристине, а ей досталась от матери треть квартиры, приходится жить с чужими людьми. Так как у девушки есть своя доля, квартира от государства ей не положена. Однако жить с проблемными соседями просто опасно.

«Испробовав все способы защиты и не получив должного результата, я внесла рекомендацию по изменению областного законодательства. Рассказала Алексею Леонидовичу Текслеру... И опять к проблеме подошли неформально. Мы не проводили много совещаний, не вели переписку, а просто один раз встретились и решили. Опять же спасибо Ирина Гехт — вот где воля, разум и эмпатия переплетаются. Наша красавица Кристина (и не она одна, ее случай не единичен) получит право на свое жилье», — рассказывает в соцсетях Сударенко.

В ближайшее время губернатор Челябинской области вынесет новый законопроект на рассмотрение Законодательного собрания региона.