Ради болельщиков «Трактора» в Челябинске запустят ночные автобусы

В день матча финальной серии Кубка Гагарина в Ярославле также до часу ночи продлят работу троллейбусов

В день пятого матча финальной серии Кубка Гагарина, 21 мая, челябинские болельщики «Трактора», которые будут следить за встречей из фан-зоны в парке Гагарина, смогут добраться до дома на ночных автобусах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Причем по поручению главы города посадка в автобусы запланирована прямо у главного входа в парк на улице Коммуны.

Автобус № 2 доставит спортивных фанатов в Чурилово, № 4 — до улицы Мамина, № 15 — на ЧМК, № 18 — до ТРК «Алмаз» в Ленинский район, № 33 — до поселка Фатеевка, № 64 пойдет через Братьев Кашириных до автобусного парка по улице Молодогвардейцев, № 81 — до Чистопольской.

Работу троллейбусных маршрутов № 10 (Парк Гагарина — «Солнечный берег»), 12 (АМЗ — Молдавская) и 19 (Парк Гагарина — Мамина) также продлят до часу ночи.

Напомним, матч между «Трактором» и «Локомотивом» пройдет 21 мая в Ярославле, начало в 21:00 по челябинскому времени. После проигрыша 19 мая «черно-белые» уступают в серии 1-3.