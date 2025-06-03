Работы трех фотографов из Челябинска представили на выставке в Москве

Тема — дети

Работы трех фотографов из Челябинска вошли в число лучших в нише детской фотографии и были представлены в Галерее классической фотографии в Москве на выставке «Дети», приуроченной ко Дню защиты детей, сообщили в пресс-службе комитета главной всероссийской премии в области фотографии Russian Photo Awards.

Всего организаторам проекта Russian Photo Expo поступило свыше трех тысяч фотографий из разных уголков России. В результате для выставки отобрали 380 лучших работ, в том числе фотографии Юлии Савченко, Юлии Мешаевой и Евгении Трошиной из Челябинска.

«Вы гангстеры? — Нет, мы русские!» — такое название дала своей работе Юлия Савченко.

«Внучка» — фото Юлии Мешаевой.

«Сани» — работа Евгении Трошиной.

На выставке представлены и постановочные фото, и беззаботный life-style, и классические портреты, и яркий репортаж.

Девиз проекта — «Выходи в офлайн!». Организаторы призывают фотографов вынырнуть из омута соцсетей и явить свое творчество миру живого общения.

Выставка продлится до 8 июня.