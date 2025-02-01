Работы двух фотографов из Челябинской области победили в престижном конкурсе

Автор одного из фото — 15-летняя копейчанка

В Санкт-Петербурге 30 января прошла 7-я церемония вручения главной всероссийской премии в области фотографии Russian Photo Awards. В двух номинациях из 30 победили фото юного фотографа из Копейска Елизаветы Ясюченя и работа озерчанина Дмитрия Конененко, выполненная при помощи нейросети, сообщается на сайте премии.

В 2024 году авторы прислали на конкурс, который считается «Оскаром» для фотографов, почти 12 тысяч работ. Снимки оценивала команда жюри, состоящая из 60 экспертов. В результате в каждой из 30 номинаций они выбрали лучший снимок, который и стал победителем.

Снимок 15-летней копейчанки Елизаветы Ясюченя «За бараном» одержал победу в номинации «Юный фотограф». Известно, что фотографию девочка сделала прошлым летом на празднике «Сабантуй».

Победителем в новой для конкурса номинации «Нейросети» стала работа жителя Озерска Дмитрия Кононенко «Пленник теней». И, по мнению экспертов, это доказывает, что современные технологии стали полноценным соавтором художников и открывают новые возможности для творчества.

Победители получили по 10 тысяч рублей, диплом и кубок.