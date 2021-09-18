Работы челябинцев попали в лонг-лист престижного федерального конкурса

Фотографы проникновенно рассказали о жизни российских инвалидов

Работы челябинских фотографов вошли в лонг-линг престижного федерального конкурса «Объективная благотворительность». Судьба снимков зависит от результатов голосования, которое проходит в социальных сетях и закончится 26 сентября. Челябинцы могут поддержать своих земляков или отметить другие запавшие в душу работы.

Один из конкурсных снимков — это работа Елены Барыкиной «Самый лучший папа». Фотограф запечатлела непростой момент, когда девочка Злата, страдающая аутизмом, узнает, что из-за пандемии отменили спектакль, в котором она впервые должна была выйти на сцену. Репетиции постановки шли почти полгода, и новость об отмене спектакля была очень горькой. На фото папа пытается утешить дочь.

«Когда я увидела на съемке эту пару, мне захотелось подчеркнуть невероятно героического, большого папу и эту хрупкую, прозрачную девочку», — говорит фотограф Елена Барыкина.

Снимок Златы был отправлен на конкурс благотворительной организацией «Звездный дождь».





Помимо этого в голосовании принимает участие работа челябинки Анастасии Дорогановой.

Фотограф сняла молодую женщину-инвалида, которая попала в благотворительный социальный проект «Тренировочная квартира» от фонда «Семья плюс». Несколько человек заезжают на два месяца под одну крышу, чтобы под наблюдением кураторов пройти социальную и профессиональную адаптацию. В повседневной жизни такие люди, как правило, домоседы и живут в замкнутом мире своей семьи.





На главном фото к этому материалу фотография Ольги Шуть, сделанная на берегу Байкала.

Отдать свой голос можно по этой ссылке.