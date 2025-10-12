Работу журналистов медиахолдинга «Первый областной» отметили в Челябинской митрополии

Благодарственные грамоты получили четыре сотрудника

Сегодня, 12 октября, в челябинском кафедральном соборе Рождества Христова благодарственные грамоты от Челябинской епархии получили сразу четыре сотрудника медиахолдинга «Первый областной» за свои материалы и репортажи, передает ИА «Первое областное».

Грамоты «За усердное служение церкви и ревностные труды во славу Божию» получили редактор и фотограф ИА «Первое областное» Марина Власова и Людмила Ковалева, корреспондент медиахолдинга Полина Герасимова и редактор областных программ Анастасия Плотникова.

«Всегда приятно, когда твою работу отмечают. А когда ее отмечают на таком уровне — это вдвойне приятно. Ты пишешь, вкладываешь душу, хочешь, чтобы твои материалы находили отклик у читателей. Очень рада, что действительно находят. Уже после награждения ко мне подходили прихожане и говорили, что они читали мои статьи, что им понравилось»,— поделилась Марина Власова.

Поздравляем коллег и желаем им дальнейших успехов в работе!