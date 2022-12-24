Работу скорой помощи проконтролируют в новогодние праздники в Челябинской области

Такое задание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко дал всем российским регионам

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил российским регионам, в том числе Челябинской области, усилить контроль за работой служб скорой помощи в длинные новогодние праздники и взять на контроль обеспеченность больниц необходимыми лекарствами для лечения ковида, гриппа и ОРВИ. Соответствующее задание глава Минздрава дал на заседании оперативного штаба с участием руководителей органов управления здравоохранением регионов, передает пресс-служба ведомства.

«Михаил Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, включая укомплектованность выездных бригад»,— сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Особое внимание Михаил Мурашко рекомендовал обратить на готовность инфекционных и токсикологических отделений, а также на графики работы больниц, которые должны быть сформированы таким образом, чтобы для граждан оставались доступными первая специализированная помощь, диспансеризация, женские консультации, станции переливания крови, травматологические центры и прочее.

Также регионам рекомендовано взять на контроль обеспеченность стационаров, амбулаторного звена и аптек лекарствами для лечения коронавируса, ОРВИ и гриппа.