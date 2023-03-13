Работу электрички «Снегирь» до ГЛК «Солнечная долина» продлили до 26 марта

Сезон мультимодального маршрута должен был завершиться 12 марта

Специальный мультимодальный маршрут из Челябинска до горнолыжного комплекса «Солнечная долина» продолжит работу до 26 марта. В пресс-службе перевозчика, АО «Свердловской пригородной компании» заявили, что заказчиком дополнительных рейсов «Снегиря» выступил горнолыжный курорт «Солнечная долина».

Работу электрички продлили из-за большой популярности маршрута.

«Это самый быстрый способ добраться из Челябинска до горы. Менее двух часов на весь путь: 8:35 — отправление поезда № 7609 с пригодного ж/д вокзала из Челябинска, 10:10 — прибытие в Миасс, пересадка на трансфер, 10:35 — прибытие на ГЛК „Солнечная Долина“. 16:20 — обратный трансфер до вокзала Миасса, 17:18 — отправление поезда № 7610 в Челябинск, 18:34 — прибытие на пригородный ж/д вокзал в Челябинск», — рассказали в компании.

Планировалось, что сезон «Снегиря» завершится еще вчера, 12 марта.