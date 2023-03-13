Специальный мультимодальный маршрут из Челябинска до горнолыжного комплекса «Солнечная долина» продолжит работу до 26 марта. В пресс-службе перевозчика, АО «Свердловской пригородной компании» заявили, что заказчиком дополнительных рейсов «Снегиря» выступил горнолыжный курорт «Солнечная долина».
Работу электрички продлили из-за большой популярности маршрута.
«Это самый быстрый способ добраться из Челябинска до горы. Менее двух часов на весь путь: 8:35 — отправление поезда № 7609 с пригодного ж/д вокзала из Челябинска, 10:10 — прибытие в Миасс, пересадка на трансфер, 10:35 — прибытие на ГЛК „Солнечная Долина“. 16:20 — обратный трансфер до вокзала Миасса, 17:18 — отправление поезда № 7610 в Челябинск, 18:34 — прибытие на пригородный ж/д вокзал в Челябинск», — рассказали в компании.